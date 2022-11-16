Tarihi eserleri satamadan yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir şüpheli, kaçak kazı yaparak el ettiği tarihi eserleri satamadan yakalandı.

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  • 16.11.2022 11:26
  • Güncelleme: 16.11.2022 12:07
Tarihi eserleri satamadan yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir şüpheli, kaçak kazı yaparak el ettiği tarihi eserleri satamadan yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Kocasinan İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığı yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Y.Ç.’nin Develi ilçesinde kaçak kazı yaparak elde ettiği tarihi eserleri, kent merkezinde satışa sunacağı tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 112 adet sikke ve 3 adet obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin karakoldaki işlemleri sürüyor.

İHA

Kayseri Gündem
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