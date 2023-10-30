Tarihi han tarihe karışıyor

Nevşehir'de bulunan tarihi Han, ilgisizlikten yıkılacağı günü bekliyor.

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  • 30.10.2023 15:09
  • Güncelleme: 30.10.2023 15:09
Tarihi han tarihe karışıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de bulunan tarihi Han, ilgisizlikten yıkılacağı günü bekliyor.

Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyünde bulunan ve Selçuklular döneminde inşa edilen ve tarihe tanıklık eden Doğala Han, artık tarih olmak üzere. Selçuklular döneminde Konya Kayseri kervan yolu üzerine inşa edilen tarihi Doğala Han, mimari şekliyle de bölgedeki han ve kervansaraylar içerisinde oldukça farklı bir konumda bulunuyor. Köy sakinlerinden Talat Damgacı köylerinde bulunan ve Selçuklu döneminde yapılan Han’ın biran önce restore edilerek turizme kazandırılmasını istedi.

Damgacı “Burası ipek yolu üzerinde bulunan tarihi bir kervansaray. Selçuklu döneminde inşa edilen kervansarayın bölümleri buranın doğal taşı ile yapılmış. Birçok yeri yıkılmış durumda. Kalan yerleri ise yıkılmak üzere. Buranın biran önce restore edilmesini talep ediyoruz. Burası Vakıflar Genel Müdürlüğünde olduğu için biraz geç işlem yapıyor. Burası çok büyük bir han. Biran önce turizme kazandırılmasını istiyoruz. Buranın yapım tarihi ile ilgili bir kitabesi yok. Ancak ipek yolu üzerinde yapılmış bir han. Ağzıkara han ve Tepesi Delik han güzergâhından gelip Çin’e kadar giden ipek yolu üzerinde bulunuyor" dedi.

İHA

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