Tarihi Kale'nin Sanatçılar Sokağı, takı severlerin uğrak noktası

Takı tasarım zanaatını ilk olarak Osmanlı-Selçuklu kültürüne ait takı tasarımlarıyla icra etmeye başladığını ve 10 yıldır bu zanaatı icra eden Hacer Bahçıvan, 'Döneminde takılan beylik ve kemankeş yüzükleriyle başladım bu işe. Sonrasında ilerledikçe Osmanlı-Selçuklu takı tasarım ürünlerini yapmaya başladım ve takı tasarım işine ilk olarak İstanbul'da başlamıştım. Sanatçılar Sokağımız, yurt dışından gelen vatandaşlarımız için de, Kayseri halkımız için de ilgi odağı oldu' dedi.

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  • 14.08.2023 19:08
  • Güncelleme: 14.08.2023 19:08
Tarihi Kale'nin Sanatçılar Sokağı, takı severlerin uğrak noktası

Yaz sezonunun devam etmesiyle birlikte özellikle turistlerin, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının seyahatleri ve tatillerinin hız kesmeden devam etmesinin yanı sıra turist ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlardan bu tatil-seyahat süreçlerine dair bir anı, hatıra bırakmak adına hediyelik eşya ve aksesuarlara olan yoğun ilgi sürüyor. Bu bağlamda Tarihi Kayseri Kalesi’nin güneyinde bulunan Sanatçılar Sokağı, takı severlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. 10 yıldır takı tasarım işleriyle uğraşan ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği imkânları duyup ürünlerini bu tarihi mekânda göstermek istediğini söyleyen zanaatkâr Hacer Bahçıvan, “10 yıldır takı tasarım işiyle uğraşmaktayım. Takı tasarım işine ilk olarak İstanbul’da tarihi takılarla başladım. Kayseri’ye taşınınca Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri Sanatçılar Sokağı’ndaki imkânları duydum ve ürünlerimi bu tarihî mekânda göstermek istedim. Vatandaşlarımızın da ürünlere olan ilgisini görünce bu yıl da devam etmeye karar verdim”  dedi.

‘OSMANLI-SELÇUKLU TASARIMLARIYLA BAŞLADIM’

Bu zanaatı ilk olarak Osmanlı-Selçuklu kültür üne ait takı tasarımlarıyla icra etmeye başladığını söyleyen ve yurt dışındaki Türk vatandaşlarının, turistlerin, koleksiyoncuların ve diğer bütün ziyaretçilerin bu aksesuarlara ilgi gösterdiğini belirten Bahçıvan, “Döneminde takılan beylik ve kemankeş yüzükleriyle başladım bu işe. Sonrasında ilerledikçe Osmanlı-Selçuklu takı tasarım ürünlerini yapmaya başladım ve takı tasarım işine ilk olarak İstanbul’da başlamıştım. Sanatçılar Sokağımız, yurt dışından gelen vatandaşlarımız için de, Kayseri halkımız için de ilgi odağı oldu. Belediyemizden bize böyle bir imkân sunduğu için oldukça memnunum. Belediyemize de bu yüzden ayrıyeten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

1ha

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