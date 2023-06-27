Tarihi Kapalı Çarşı'da bayram yoğunluğu

Kayseri'de tarihinin 15. Yüzyıl'a kadar dayandığı tahmin edilen Tarihi Kapalı Çarşı'da Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

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  • 27.06.2023 14:06
  • Güncelleme: 27.06.2023 14:24
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Tarihi Kapalı Çarşı'da bayram yoğunluğu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de tarihinin 15. Yüzyıl’a kadar dayandığı tahmin edilen Tarihi Kapalı Çarşı’da Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı’na saatler kala, vatandaşlar alışverişlerini yapmak için kent merkezlerindeki esnaflarda yoğunluk oluşturuyor. Kayseri’de de 15. Yüzyıl’da yaptırıldığı tahmin edilen ve vatandaşlara hizmet veren Tarihi Kapalı Çarşı’da esnaf, vatandaşların bayram öncesi ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun tempoda çalışıyor. Kent meydanında bulunan çarşıda vatandaşlar alışverişlerini yaparken, çarşı giriş ve çıkışlarındaki yoğunluk havadan da görüntülendi.

Kapalı Çarşı’da esnaflık yapan Sait Günçü, işlerin bayram öncesinde yoğunlaştığını söyleyerek, “Tarihi 600 yıla dayanan Kapalı Çarşı’da esnaflık yapıyorum. Burada tarihi boyunca turistlere ve yerel halka esnaflarımız hizmet vermişler. Bugün Arefe Günü ve bizim de işlerimiz şükürler olsun çok iyi ve yoğun. İnsanlarımız bayram alışverişi yapmayı çok seviyor. Hem yoğun hem kalabalık. Bayram dışında turist sezonu da yaklaştı, işlerimiz de iyi. Bizler de vatandaşlarımız da memnun. Ben herkesin Kurban Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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