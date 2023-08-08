Tarihi Kayseri Kalesi'ndeki Sanatçılar Sokağı, ziyaretçilerini bekliyor

 Sanatçılar Sokağı'nı ziyaret edenlerin alacağı eşyaların tarihi bir doku barındıran sanat eserleri olduğunu belirten Kayseri Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Fehmi Gündüz, 'Özellikle il dışından gelen veya yurt dışından gelen ziyaretçilerimiz, buradan güzel hediyelerle geri dönüyorlar.

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  • 08.08.2023 17:30
  • Güncelleme: 08.08.2023 17:30
Tarihi Kayseri Kalesi'ndeki Sanatçılar Sokağı, ziyaretçilerini bekliyor

Biz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Sanatçılar Sokağı’na tüm vatandaşlarımızı, gurbetçilerimizi ve turistlerimizi davet ediyoruz, buyursunlar gelsinler ve buradaki tarihi doku içerisinde sanatla üretilmiş olan malzemelerden, ürünlerden alsınlar” dedi.

Yaz sezonu içerisinde bulunulmasıyla birlikte özellikle turistlerin, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının seyahatleri ve tatilleri hız kesmeden devam ediyor. Turistlerin ve yurt dışındaki Türk vatandaşlarının da bu tatil-seyahat süreçlerinde en çok dikkatini çeken hususlardan birisi de hediyelik eşya ve aksesuarlar oluyor. Bu eşyalar, insanların seyahatlerine dair anı, hatıra niteliği de taşıyabiliyor. Derin tarihi ve mimari yapısıyla Kayseri Kalesi’nin içerisindeki Sanatçılar Sokağı, Kayseri’yi ziyaret eden insanların seyahatleri sırasında en çok dikkatini çeken yerlerden birisi olmayı başarıyor. Sanatçılar Sokağı’nın Kayseri Kalesi içerisinde ve kalenin güney kesiminde bulunduğunu söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Fehmi Gündüz, “Burası, Cumhuriyet Meydanı’nın yanındaki Kayseri Kalesi’nin içerisinin hemen güney kesiminde bulunan bölümde yer alıyor. Burada toplam yirmi beş sanatçımız kendi sanatlarıyla alakalı konularda ürettikleri eşyaları gelen ziyaretçilerimizle buluşturuyor” diye konuştu.

‘HER ÜRÜN EL EMEĞİ, GÖZ NURU’

Sanatçılar Sokağı’ndaki stantlarda bulunan ürünlerin sanatçılar tarafından tasarlandığını ve tamamen el emeği olduğunu belirten Gündüz, “Bu stantlar ve ürünler içerisinde; deri aksesuarlar, takı tasarımları, resim ve tablolar, enstrümanlar, tarihi kilimler, ahşap tablolar ve daha birçok el emeği göz-nuru ürünler var, bu eşyalar; birebir sanatçılarımız tarafından kendi atölyelerinde veya burada tasarlanıp yapılmakta.  Kayseri’ye gelen herkes burada kendilerine dair bir şeyler bulabileceklerdir” dedi.

‘TARİHİ DOKU BARINDIRAN SOKAĞIMIZA HERKES DAVETLİDİR’

Gündüz, ziyaretçilerin alacağı eşyaların tarihi bir doku barındıran sanat eserleri olduğunu belirtmekle birlikte, “Özellikle il dışından gelen veya yurt dışından gelen ziyaretçilerimiz, buradan güzel hediyelerle geri dönüyorlar. Biz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Sanatçılar Sokağı’na tüm vatandaşlarımızı, gurbetçilerimizi ve turistlerimizi davet ediyoruz, buyursunlar gelsinler ve buradaki tarihi doku içerisinde sanatla üretilmiş olan malzemelerden, ürünlerden alsınlar” ifadelerini kullandı.

1ha

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