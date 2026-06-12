Tarihi Kayseri Mahallesi'ndeki alkollü mekanlar bölgeye olan ilgiyi azaltıyor

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'nin tarihi kimliğini koruyarak geleceğe taşımayı hedefliyor ve bu amaçla yürütülen çalışmalarla şehrin kültürel mirasına sahip çıkmaya devam ediyor.

Tarihi Doku Titizlikle Ortaya Çıkarılıyor

Başkan Büyükkılıç, Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanı Gürcan Senem ile yüklenici firma yetkililerinden projelerin son durumu hakkında bilgi aldı. Tarihi Kayseri Mahallesi'nin özgün dokusunun ortaya çıkarılması ve bölgenin cazibe merkezi haline getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar, büyük bir hassasiyetle sürdürülüyor. Büyükkılıç, bu projelerin Kayseri’nin kültürel mirasına önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak, "Burada yaptığımız çalışmalarla şehrimizin kültürel mirasını koruyor, tarihi dokuyu gelecek nesillere aktarıyoruz. Kayseri’mizin değerlerine sahip çıkarak turizmine, ekonomisine ve sosyal hayatına katkı sunacak projelerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştiriyoruz," dedi.

Yeni Bir Soluk: Tarihi Kayseri Mahallesi

Her geçen gün yenilenen yüzüyle Tarihi Kayseri Mahallesi, kente farklı bir atmosfer kazandırıyor. Başkan Büyükkılıç, bölgenin tamamlanan ve devam eden projelerle birlikte yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri olacağını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, Tarihi Kayseri Mahallesi'nde faaliyet gösteren iş yerlerini de ziyaret ederek esnafların taleplerini dinledi. Esnafa hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulunan Büyükkılıç, bölgenin canlanmasıyla birlikte ticari hareketliliğin artacağını ifade etti.

Bölgedeki Alkollü Mekanlar, Halkın Buraya Olan İlgisini Azaltıyor

Ancak, bu restorasyon çalışmaları devam ederken, aynı bölgede açılan bazı alkollü mekanlar, buraya olan ilgiyi azaltmakla kalmayıp, halkın tepkisini de çekmeye devam ediyor. Bu durum, tarihi dokunun korunması ve bölgenin kimliğinin yaşatılması açısından önemli bir tartışma konusu haline geldi.