Tarihi Kentler Birliği 2026 Yılı 1. Olağan Toplantısı gerçekleştirildi

Üye belediyelerin katılımıyla Kocatepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen Tarihi Kentler Birliği Birlik Meclisi 2026 Yılı 1. Olağan Toplantısı ikinci gününde saygı duruşunda bulunulmasını ardından İstiklal Marşı’nın okumasıyla başladı. Toplantıda, kentlerin tarihi ve kültürel kimliklerinin korunması, projeler, hedefler ve yol haritası ile öneriler ele alındı.

Tarihi Kentler Birliği Birlik Meclisi 2026 Yılı 1. Olağan Toplantısı’nın ikinci gün birleşiminde konuşan Başkan Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliği’nin temellerinin atıldığı günden bu yana geçen süreçte kat ettiği yola dikkat çekerek, “İyi niyetli güzel bir çalışma. Bu çalışma gelişerek, güzelleşerek ilerliyor. Tarihi Kentler Birliği’mizin tarihi geçmişini de hatırlatarak bu noktalara kolay gelinmediğini, kıymetinin bilinmesi gerektiğini ve geleceğe taşımamız gerektiği anlayışıyla üzerine titrememiz gerektiğini ifade ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Tarihi Kentler Birliği’mizin en önemli özelliği belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizin parti ayrımı gözetmeden huzurlu bir biçimde çalışmalarını sağlamaktır. Buna hepimizin gereksinimi var, bunda herhalde hem fikiriz. O açıdan değişik coğrafyalardan, farklı siyasi partilerden gelen üyelerimizin Tarihi Kentler Birliği ile adeta yerel yönetimde bir ekol oluşturduğunu görmekten de keyif aldığımızı paylaşmak istiyorum. Gelinen noktada ötekileştirmeden, birlik, beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğine inanıyorum. Şehirlerimiz gelişiyor, güzelleşiyor. Güzel şehirler, güzel ilçeler ortaya çıkıyor. Tarih olmadan, kültür olmadan, bu eserleri ve kimliğimizi korumadan yol alamayız. Tarihi dokuyu içeren şehirler Anadolu coğrafyasında var. Anadolu coğrafyasının kıymetini bilmeliyiz, birbirimize sahip çıkmalıyız, tarihimize sahip çıkmalıyız.Kendimizi günün koşullarına uygun olarak yenilemek mecburiyetindeyiz. Yoksa dünde kalırız, bugünü bile zor yaşarız, geleceğe hiç kimseyi hazırlayamayız. Çünkü bu tarih bizim, gençlerimizin, çocuklarımızın, ülkemizin geleceği” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliğine bazı tavsiyelerde bulunarak, merhum Prof. Dr. Metin Sözen’in havza ve bölge ölçeğinde bir çalışma ideali doğrultusunda Kapadokya’nın Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray gibi şehirlerle bir bölge olarak değerlendirilmesi tavsiyesini hatırlatarak, bölge olarak kalkınmanın önemine vurgu yaptı. Büyükkılıç, kentlerin sahip oldukları turizm zenginliklerini tarihi ve kültürel zenginliklerle birlikte ele almanın zorunluluğunun altını çizerek, şunları söyledi:

“Bu zenginlikleri, tarihi ve kültürel zenginliklerimizle birlikte buluşturacağız. Doğru planlama yapacağız ve Tarihi Kentler Birliği tarafından gerekli bilimsel destekleri de vereceğiz. Sahip olduğumuz tarihi, doğal ve kültürel miras ile bizi bekleyen gelecek arasındaki tehditler ve fırsatlar insan unsuru üzerinden ele alınarak yol haritası ortaya konulmak mecburiyetinde. Bu konu, hassasiyeti yüksek ve çok geniş kapsamlı bir konu. Bu sebeple basite indirgemeden hak ettiği özenle üzerinde durmalıyız ve çalıştaylar yapmalıyız. Bir başka önerimiz; tüm üye belediyelerimizden ilgili diğer kurumlarla iş birliği yaparak, tarihi yapı durumlarının afet direnciyle ilgili rapor hazırlanması talep edilmeli ve öncelikler tespit edilerek ilgili kurumlarla paylaşılmalıdır. Bu da çok önemli. Dirençli şehirleri oluştururken öncelikle tarihi dokunun direncini çok önemsemeliyiz.”

Başkan Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliği’nin kuruluşundan bugüne kadar gerek Anadolu buluşmalarında gerekse bölge toplantılarında gündemine çok önemli ve güncel konuları aldığını belirterek, bu toplantıların çok başarılı işler ortaya koyduğunu söyledi. Büyükkılıç, “Güncel sorunlar ve fırsatları hepimiz biliyoruz, daha büyük hedeflere hep beraber ulaşmalıyız. Kamu, yerel, sivil, özel iş birliği hepimiz için önemlidir. Hep birlikte ortak akılla yol alırız” dedi.

Toplantıda konuşmalar ve değerlendirmelerin ardından Tarihi Kentler Birliği başkanlık seçimi yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, seçimde oy kullanırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur yavaş, yeniden Tarihi Kentler Birliği Başkanlığına seçildi.

Başkanlık seçiminin ardından Tarihi Kentler Birliği’nin yeni dönem organlarında görev alacak isimler de belirlendi ve Başkan Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliği Encümen Üyeliğine seçildi.

Yapılan seçim sonucunda Tarihi Kentler Birliği Encümen Üyeliğine; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger ve Sur Belediye Başkanı Adnan Örhan seçildi.

Başkan Büyükkılıç, seçim sonuçlarının hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.