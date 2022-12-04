Tarihi kentte sis etkili oluyor

Tarihi kent Sivas, güne sis altında uyandı. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü şehirde, kartpostallık manzaralar oluştu.

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  • 04.12.2022 10:07
  • Güncelleme: 04.12.2022 10:07
Tarihi kentte sis etkili oluyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tarihi kent Sivas, güne sis altında uyandı. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü şehirde, kartpostallık manzaralar oluştu.

Sivas’ta geçtiğimiz gün etkili olan yoğun sis bugün de etkisini gösterdi. Tarihi kentte yaşayanlar güne sis altında uyandı. Şehir merkezinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Tarihi kent meydanında bulunan Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eserleri sis altında kartpostallık görüntüler oluşturdu. Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak da yoğun sis altında adeta kayboldu. Görüş mesafesinin düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.

İHA

Kayseri Gündem
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