Tarihi Kültepe-Kaniş'teki Günlük Yaşam Kitaplaştırıldı

Anadolu arkeolojisinin en önemli merkezlerinden Kültepe-Kaniş'te günlük yaşamı ele alan Daily Life at Kültepe Ancient Kanesh adlı kitap, Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ve Cécile Michel editörlüğünde yayımlandı.

Anadolu arkeolojisinin en önemli merkezlerinden biri olan Kültepe-Kaniş’te günlük yaşamı mercek altına alan Daily Life at Kültepe Ancient Kanesh adlı kitap yayımlandı. Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ve Cécile Michel editörlüğünde hazırlanan eser, antik çağ Anadolu’sunun sosyal, ekonomik ve kültürel yapısına ışık tutuyor. Uzun yıllardır Kültepe kazı başkanlığını yürüten Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu’nun bilimsel birikimiyle şekillenen eser, Kültepe’nin dünya tarihindeki önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

