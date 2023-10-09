Tarihi Medresede Budist Ayini

Kayseri Selçuklu Medeniyetler Müzesi olarak kullanılan 1206 yılında yapılan Tarihi Gevher Nesibe Medresesi’nde, bir grup tarafından yapılan müzik terapi adı altındaki Budist ayini müze ziyaretçilerinin tepkisine neden oldu.

Tarihi Medresenin bir bölümünde yere serdikleri minderler üzerine ölü taklidi yaparak yatan çoğu kadın olan grup müzeyi ziyaret için gelen ziyaretçiler tarafından hayretle karşılandı.

Ölü taklidi yaparak yatan grubun başındaki kadının elindeki tas ve boru tarzı aletlerle Budist ayini tarzı farklı meditasyon sesleri çıkararak saatlerce grubu uyutması halka açık Müzeye gelen ziyaretçiler tarafından tepki çekti.

Maalesef son zamanlar da ülkemizde bir kısım çevrelerce, ceset duruşu anlamına gelen şavasana ve yoga uykusu yoganidra , günümüzde farklı amaçlarla müzik terapi adıyla Budist ayini etkilenmeleriyle uygulanmakta.

Budizm etkisiyla tanrı Şiva’nın pagan anlayışının yansımasıyla müzikli terapi adıyla yaygınlaştırılmaya çalışılan bu uygulamalar uzak doğu dinlerinin önemli ritüellerinden.

Uzak doğu dinlerinin ritüellerinin tarihi Selçuklu İslam Medreslerinde uygulanması ziyaretçilerin tepkilerine neden oldu.

