Tarihi Medresenin Ayağa Kaldırılmasına Tarihçilerden Takdir

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacı Saki Mahallesinde bulunan Hoca Hasan Medresesi’nin Kocasinan Belediyesi bünyesine geçtiğini düzenlenen törenle birlikte duyurdu. Yapılan törenin ardından konuşan Tarihçi Halit Erkiletlioğlu ve Tarihçi Mustafa Cingil, duydukları memnuniyeti dile getirerek medrese hakkında bilgiler verdi. Tarihçi Erkiletlioğlu şöyle konuştu: “Bugün Kayseri için çok önemli bir eserin belediyeye geçişi. Medreseyi yaptıran İhtiyarüddin Hasan Selçuklular’ın önemli vezirlerinden bir tanesi. Selçuklular’da vezirler yalnızca ümera sınıfından değil ulema sınıfından da oluyor. Bu ilme yakın bin 188 yılında azledilip Kayseri Meliki’ne sığınıyor ve veziirlikten de azdediliyor. Azdedildikten hemen sonra, bin 193 yazıyor ama bin 188’de inşaate başlamış olması lazım. Çünkü büyük bir yapı. O günün imkanlarıyla birkaç günde yapılması mümkün değil. İhtiyarüddin medreseyi yaptırdıktan sonra Hoca Hasan ismini aldığı tahmin ediliyor. Hoca Hasan şehrimizi Türk yurdu yapan Miryokefalon Savaşı’nda bizzat savaşan büyük bir devlet adamıdır. İslam Ülkeleri’nin savaşmasını engelleyen ve ikna eden önemli bir insandır. Biz Kayseri’de Selçuklu’nun ve İslam Dünyası’nın önemli insanlarını misafir etmekten çok memnunuz. Burada da bu misafirlerden en önemlilerinden birisi yatmakta.”

“BU İMZA BAŞKANIMIZ’IN KAYSERİ’YE ATTIĞI İMZADIR”

Tarihçi Mustafa Cingil’de medresenin Kayseri için öneminden bahsederek Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Cingil, “Kayseri için çok önemli bir gün. Kayseri kümbetler ve medreseler şehri. Bu medrese Kayseri için çok önemlidir. Selçuklu döneminin ilk medresesidir. Sayın Belediye Başkanımız çok önemli bir iş yaptı. Başkanımımız bir çok icraati var fakat bu yer başka. Hani bir dilekçe yazarsınız da altına imzanızı atarsınız ya, bu imza Ahmet Çolakbayrakdar Başkanımız’ın Kayseri’ye attığı imzadır. Artık üstünü istediği kadar doldursun. Bu imza hep burada duracaktır” dedi.

Medresenin geçmiş tarihi hakkında bilgiler veren Cingil, şöyle konuştu: “Burayla alakalı hep medrese diyoruz ama burası aslında bir külliye. Medresenin kuzeyinde Birlik Hamam’ı var. Birlik Hamam’ı bin 990’lı yıllarda metruk binalar yok edilirken o da yok edilmiş. İçerisinin halı atölyesi olarak kullanıldığını biliyorum. Yanında Hoca Hasan Camii var. Ancak bu cami buraya ait bir cami değil. Asıl külliye camisi Atatürk Bulvarı üzerindeydi. Bulvarın yapım ve genişletme çalışmaları sırasında orijinal cami yıkıldı. Onun yerine de şimdiki bin 952 yılında yapılan Hoca Hasan Camii kaldı.”

Tarihçi Halit Erkiletlioğlu o dönemlerdeki medreselerin yalnızca dini eğitim değil, müspet ilimlerinin de verildiğini ifade etti. Erkiletlioğlu, “O zamanki medreseler yalnızca dini eğitim veren kurumlar değildi. O dönemlerde medreselerde astronomi, matematik, felsefe ve kelam ilmi gibi hem dini hem de müspet ilimler okutuluyordu” diye konuştu.