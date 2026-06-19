Tarihi narkotik operasyonda 211 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde Narkokapan kapsamında 2 bin 500 personel, 632 ekip, 1 helikopter, 4 Drone, 1 İHA ve 10 Narkotik dedektör köpeği ile Şehit İbrahim Birol Operasyonu düzenlendi.

221 erkek şüpheliden 184’ü, 14 kadın şüpheliden 6’sı, 26 SSC’den 21’i tutuklandı. Aramalarda ise 8618 sentetik ecza, muhtelif miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, 2 ruhsatsız tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi.

Bu kapsamda toplam 261 gözaltı kapsamında, 211 tutuklandı ve 50 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.