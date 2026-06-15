Tarihi Saat Kulesi’nde yaşanan arıza giderildi

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi Saat Kulesi’ndeki sabah saatlerinde arıza yaşandı. Yaşanan arıza sonra Kayseri Saatçiler Odası ekipleri tarafından yaşanan arıza düzeltilerek saat yeniden ayarlanarak sorun giderildi.

Yetkililer, bakım ve onarım işlemlerinin tamamlandığını belirterek Saat Kulesi’nin sorunsuz şekilde hizmet vermeye devam ettiğini ifade etti.

KAYSERİ SAAT KULESİ

Saat kulesi II. Abdülhamit’in emri ve Kayseri Mutasarrıfı Haydar Bey’in desteği ile 1906 yılında Tavlusunlu Salih Usta’ya yaptırılmıştır. Yanında bulunan dikdörtgen mekân ise saat odası olarak inşa edilmiştir. 15 metre yüksekliğindeki kuleye helezon merdivenlerle çıkılmaktadır. Milli Mücadele döneminde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Kayseri Şubesi olarak kullanılmıştır. Kuleyi kapatan sivri piramidal külah kısmında dikdörtgen bir açıklık ve bunun içinde saat çanı bulunmaktadır.

Kesme taştan inşa edilen yapı, enine düzenlenmiş silmelerle üç bölüme ayrılmıştır. Üst bölümün her cephesinde saat için düzenlenmiş dairesel açıklıklar bulunmaktadır.