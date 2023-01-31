Tarihi Talas 'Rota Talas' İle Geziliyor

Talas Belediyesinin ilçenin tarihi ve kültürel tanıtımı için oluşturduğu 'Rota Talas' turları yoğun ilgi görüyor. Bu çerçevede geçen yıl düzenlenen 165 turla 8 bin 255 kişi tarihi Talas'ı gezdi.

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  • 31.01.2023 11:22
  • Güncelleme: 31.01.2023 11:44
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Tarihi Talas 'Rota Talas' İle Geziliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesinin ilçenin tarihi ve kültürel tanıtımı için oluşturduğu ‘Rota Talas’ turları yoğun ilgi görüyor. Bu çerçevede geçen yıl düzenlenen 165 turla 8 bin 255 kişi tarihi Talas’ı gezdi.

Talas Belediyesi, tarihi doku zengini ilçenin güzelliklerini bir yandan ortaya çıkarmaya bir yandan da bunları turizme kazandırmaya devam ediyor. Yapılan çalışmalarla üç medeniyete ev sahipliği yapan Talas’ın tarihi ve kültürel dokusu turizm değerleri arasına katılıyor. Gerek mimarisi gerekse işçiliğiyle dikkat çeken yapıların bulunduğu tarihi alanlar için oluşturulan ‘Rota Talas’ turları yoğun ilgi görüyor. Bu çerçevede derneklerden vakıflara, il dışından gelen heyetlerden öğrencilere kadar pek çok gruba, Osmanlı Sokağı olarak bilinen tarihi Ali Saip Paşa Caddesi, Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi, Tıpkıbasım Mushaflar Kur’an-ı Kerim Sergisi, tarihi Talas Sanat Galerisi ve Feyzioğlu Konağı gibi tarihi alanlar gezdiriliyor. Rota Talas turları çerçevesinde düzenlenen programlarda toplam 8 bin 255 kişi ilçenin doğal ve tarihi güzelliklerini yerinde görme imkanı buldu.

Geziye katılanlar, gördükleri güzellikler karşısında hayranlıklarını ifade ederken, bunların turizme kazandırılması adına yapılan çalışmalardan dolayı Talas Belediyesine teşekkür etti.

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İHA

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