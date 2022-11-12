Tarihi Talas'ın Tarihi Pazarı

Hayata geçirildiği 2019 yılından bu yana vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan 'Antika Pazarı' hız kesmeden devam ediyor. Her ayın 2. Pazar günü gerçekleşen ve Talas'ın klasikleri arasına giren organizasyon, 13 Kasım Pazar günü birbirinden değerli ürünleriyle antikaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

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  • 12.11.2022 10:31
  • Güncelleme: 12.11.2022 12:06
Tarihi Talas'ın Tarihi Pazarı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hayata geçirildiği 2019 yılından bu yana vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan ‘Antika Pazarı’ hız kesmeden devam ediyor. Her ayın 2. Pazar günü gerçekleşen ve Talas’ın klasikleri arasına giren organizasyon, 13 Kasım Pazar günü birbirinden değerli ürünleriyle antikaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

‘Harman Meydanında Tarihe Yolculuk’ sloganıyla kurulan ve ilçenin vazgeçilmezleri arasına adını yazdıran Pazar, her ay olduğu gibi yine antika satıcılarıyla tarihi eşya meraklılarının buluşmasına sahne olacak. Harman Mahalle Meydanında kurulan pazarda tarihi ev eşyalarından radyo, gramofon ve plaklara, antika para ve pullardan tesbih, halı ve kilimlere kadar birçok değerli ürün antika meraklılarının beğenisine sunulacak.

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İHA

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