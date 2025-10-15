Tarihi Tasmakıran Camii’nde son rötujlar

Restorasyon çalışmaları, caminin özgün dokusuna sadık kalınarak sürdürülüyor. Bu çalışmalar, kentin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkma misyonunun önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Tasmakıran Camii, sadece bir ibadet alanı olmanın ötesinde, kültürel ve tarihi bir cazibe merkezi haline gelmeyi hedefliyor.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan kapsamlı restorasyon projesi kapsamında yürütülen çalışmalar, Ramazan ayı öncesinde tamamlanarak, ziyaretçilerin ilgisine sunulacak. Yenilenen caminin çevresinde yapılacak düzenlemelerle birlikte bölgeye katacağı değer de göz önünde bulunduruluyor.

Tarihi Kayseri Mahallesi’ne yakın konumuyla dikkat çeken Tasmakıran Camii, restore edilerek özgün mimarisini koruyacak ve bölgedeki kültürel zenginliğe katkıda bulunacak.