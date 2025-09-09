Tarihi Tasmakıran Camii Ramazan'da Yeniden İbadete Açılıyor

  • Haberler
Kayseri'de 16. yüzyıldan günümüze ulaşan Tasmakıran Camii, restore edilerek ibadete açılmaya hazırlanıyor. Restorasyon çalışmaları, Ramazan ayı öncesinde tamamlanarak caminin yeniden hizmete sunulması hedefleniyor.

Kayseri, zengin tarihi ve kültürel mirası ile bilinen bir şehir olma özelliğini koruyor. Bu kapsamda, Melikgazi ilçesindeki adının nereden geldiği henüz netlik kazanamayan Tasmakıran Camii’nde gerçekleştirilen kapsamlı restorasyon, şehrin tarihî dokusunu koruma çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeler doğrultusunda yürütülen çalışmalar, tarihi caminin özgün yapısını koruyarak çevre düzenlemeleri ile birlikte bölgeye değer katmayı amaçlıyor. Tasmakıran Camii, hem ibadet alanı hem de kültürel bir cazibe merkezi olarak yeniden hizmete girecek.

Kayseri'nin 6 bin yıllık geçmişi, tarihi eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması vizyonuyla birleşerek, bu restorasyon projesi ile somutlaşmış oluyor. Tasmakıran Camii'nin yeniden ibadete açılması, şehrin tarihi mirasına duyulan saygının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

