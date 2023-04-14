Tarihi yapılara sprey boyalı saldırı

Kayseri'nin İncesu ilçesinin eski yerleşim yerlerinden olan Bulgurcu Mahallesindeki 100 yıllık konakların duvarları sprey boya ile tahrip edildi. 

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  • 14.04.2023 15:51
  • Güncelleme: 14.04.2023 15:51
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Tarihi yapılara sprey boyalı saldırı

İncesu ilçesine bağlı Bulgurcu Mahallesi’nde bulunan 100-150 yıllık tarihi yapılar yer alıyor. Aziz Eustotions Kilisesinin de yer aldığı, pek çok kişi tarafından bilinmeyen tarihi alan, az da olsa yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. 
Tarihi alanın en büyük sorunu ise sprey boya ile tarihi yapılara yapılan yazılama ve kesici cisimlerle yapılan tahribat. Türkiye’nin en büyük Rum Kiliselerinden birinin olduğu mahallede yapılan vandalizmin önüne geçilmesini isteyen mahalle sakinleri sprey yapı ile yapılan saldırının ilçeye ve tarihe bir ihanet olduğunu nitelendirdiler.

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