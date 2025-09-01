Tarihin en büyük filosu Filistin'e Özgürlük için yola çıktı

  • Haberler
Dünyanın dört bir yanından vicdan sahibi aktivistler, sanatçılar ve siyasetçiler, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı ablukayı kırmak için Akdeniz'e açıldı. 44 ülkeden destekle oluşturulan 'Küresel Sumud Filosu', Barselona Limanı'ndan yola çıkarak Gazze'ye doğru tarihi bir sefer başlattı.

Aralarında Greta Thunberg, İrlandalı aktör Liam Cunningham ve eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau’nun da bulunduğu isimler, bu yolculuğu “insanlık onurunun haykırışı” olarak tanımladı. Filoda 20 tekne ve 300’den fazla gönüllü yer alıyor. Greta Thunberg, “Bugünün haberi filonun hareket etmesi değil, dünyanın bu soykırıma nasıl sessiz kalabildiğidir.” diyerek Batı’nın ikiyüzlü sessizliğini sert sözlerle eleştirdi. İspanyol aktör Fernandez ise “Her tekne insanlığın haykırışıdır. Sessizlik bombalar kadar öldürücüdür.” ifadesini kullandı. Barselona’daki uğurlamada yüzlerce kişi Filistin bayraklarıyla meydanları doldururken, “Özgür Filistin” ve “İsrail’e boykot” sloganları yükseldi. Aktivistler, Gazze’ye ulaşana kadar her engeli aşacaklarını vurguladı. 

Saadet Partisi'nin de destek verdiği Özgürlük Filosu gemileri İspanya limanından kalkış yaptı. Filoda 42 gemi, 4 Türk milletvekili ve 47 Filistin dostu ve Türkiye'den gönüllüler bulunuyor.

Kayseri'de Saadet Partisi'nden Filoya Katılım

Saadet Partisi’nin MILKO teşkilatı olan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi’nden Osman Durmuşçelebi, Uluslararası Necmettin Erbakan Özgürlük Filosu’na katılmak üzere Kayseri’den yola çıktı. Bugün düzenlenen bir törenle, Durmuşçelebi dualarla uğurlandı.

 

Haber Merkezi

