Tarihine sahip çıkan büyükşehirin 2 proje, 8 uygulamasına büyük ödül

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği'nin (TKB) düzenlediği 'Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda tarihe sahip çıkan 2 proje ve 8 farklı uygulaması ile Tarihi Kentler Birliği'nin en büyük ödülü olan Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

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  • 04.10.2023 12:57
  • Güncelleme: 04.10.2023 15:04
Tarihine sahip çıkan büyükşehirin 2 proje, 8 uygulamasına büyük ödül
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği’nin (TKB) düzenlediği ‘Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda tarihe sahip çıkan 2 proje ve 8 farklı uygulaması ile Tarihi Kentler Birliği’nin en büyük ödülü olan Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’ne layık görüldü.

Adeta açık hava müzesi niteliği taşıyan, 6 bin yıllık tarihi ile medeniyetler şehri olan Kayseri’de tarihi değerlere büyük önem veren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarihe ve turizme yaptığı yatırımların meyvesini ödüllerle alıyor. Tarihi Kentler Birliği (TKB)’nin Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarih ve turizme yönelik 2 proje ve 8 uygulama ile Tarihi Kentler Birliği’nin en büyük ödülü olan Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’ne layık görüldü.

Yarışmada, Büyükşehir Belediyesi’nin Ağırnas Çevreş Değirmeni ve Aziz Georgios Kilisesi projeleri ile Abdurrahman Gazi Türbesi, Seyyid Burhanettin Mezarlığı Türbe Buluntusu, Basın Müzesi, Kültepe Kaniş Karum Ziyaretçi Merkezi Müzesi, Soğanlı Örenyeri Çevre Düzenlemesi, Soğanlı Örenyeri Tahtalı Kilise, Tavukçu Mahallesi Tarihi Mahalle Fırını, Tavukçu Mahallesi Konutlar uygulaması olmak üzere 2 proje, 8 farklı uygulaması Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’nü kazandırdı.

Turizm rotasının durakları arasında

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı’nın yıllardır emek vererek oluşturduğu kültür ve turizm öncelikli kalkınma modeline altlık teşkil eden, bölge ölçeğinde yapılan planlamalarla belirlediği 5 farklı turizm rotasının duraklarının arasında yer alan bu çalışmalar Kayseri’yi turizmin merkezi yaparken, kente ödül de getirmiş oldu.

Büyükşehir Belediyesi, Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’ne layık görüle birbirinden önemli çalışmalar ile 6 bin yıllık tarihi geçmişi ile endüstri ve ticaretin merkezi olan Kayseri’yi tüm dünyanın tanıdığı kültür merkezine getirecek.

Kayseri’yi bir ‘açık hava müzesi’ şeklinde niteleyen ve Kayseri’nin tarihine ayrı biz özen gösteren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarihi dokuya sahip çıkarak proje ve faaliyetlerine devam edecek.

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İHA

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