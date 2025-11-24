Tarihsel Kuran Okuması: Yeni Bir Perspektif

Bu derste, tarihsel olayların çarpıcı gerçeklikleri ile Kuran-ı Kerim ayetleri arasındaki derin bağlantılar, toplumsal hayata olan etkileriyle birlikte ele alınıyor. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği bu etkinlikte, hayata dair alınacak dersler dikkatle dinleniyor ve tartışılıyor.

Kuran okumalarına tarihsel bir perspektif kazandıran bu ders, katılımcılara hem bilgi hem de ilham veriyor.