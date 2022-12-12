Tarım arazileri imara yeniliyor

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivas’ta bilinçsiz sulama yapılması, imar değişikliği ve veraset gibi nedenlerle tarım arazilerinin yüzde 17.8 oranında azaldığını söyledi.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, tarım arazilerinin korunması için ek kanunlar çıkartılması gerektiğini belirtip, "Kuraklıktan dolayı çölleşme, sanayileşmenin tarım arazilerinin üzerine açılması, hobi bahçelerinin yapılması tarım arazilerini kaybetmemize neden oluyor. Sivas’tan örnek vermek gerekirse Kızılırmak havzası gibi birinci sınıf tarım arazilerini imara açtılar. Bu alanlar imara açıldığında tarım arazileri küçülmeye başladı. Biz bu toprakları torunlarımızdan ödünç aldık. Bizim tarım arazilerimizi korumamız gerekirken sadece betonlaşmaya değer vermiş olduk. Bu durum Sivas’ta da yaşanıyor, diğer illerde de yaşanıyor. Erozyonunda büyük etkisi var, bilinçsiz tarımın yapılması, tarımda kimyevi gübrenin kullanılması, zirai ilaçların kullanılması, sarma sulamaların kullanılması, verasetten dolayı tarım arazilerinin bölüşülmesi sonucu arazilerin küçülmesi Türkiye’de olduğu gibi Sivas’ta da tarım arazilerinde büyük bir küçülme oldu. Bunun sonucunda da çiftçimiz alternatif olarak dağlık alanlardaki hazine arazilerinde ekim yapmaya başladı. Yani bir taraftan hor kullandığımız tarım arazileri varken diğer taraftan da arazi aramaya başlıyoruz” dedi.

“Tarım arazilerini imara açmayalım"

Çetindağ, mevcut tarım arazilerini korunması gerektiğini belirtip, “Birinci sınıf tarım arazilerini ne sanayileşmeye ve yerleşim yerlerine açmayalım. Hayvancılıkla ilgili Avrupa birliği projeleri var. Birinci sınıf tarım arazilerinin ortalarına ahır yapımı izni veriliyor. Vatandaş bu alanda 5-6 yıl hayvancılık yapıyor. Daha sonra ahırı terk edince o topraklar geri dönüştürülemiyor. Tarım arazilerini korumak için her türlü kanunu çıkartıp yerleşim yerlerine açmamalı, tarım dışı kullanılan alanlara imar izni verelim. Elimizdeki tarım arazilerini imara açmayalım buraları koruyalım. Dünyada pandemiden sonra tarımın ne kadar önemli olduğunu gördük. Elimizdeki mevcut tarım arazilerine lütfen sahip çıkalım” diye konuştu.