Tarım Bakanlığı: 'Bitki koruma ürünleri satışları reçeteli yapılacak'

‘Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’ ile ‘Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulanması ve Denetimine İlişkin Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı ise; ‘B-Reçete Sistemi’nin başladığını, yapılan bu düzenlemeler ile zirai ilaç kullanımını daha sıkı ve etkili biçimde takip edecekleri belirtildi. B-Reçete Sistemi’nin nasıl uygulanacağı konusunda da açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı, “Bakanlığın üretici kayıt sistemlerinde (ÇKS, TÜRKS, Kapalı Ortam Bitkisel Üretim Kayıt Sistemleri vb.) kayıtlı olan çiftçiler için parsel ve ürün bazlı otomatik Üretici Kayıt Defteri oluşturulacak. Bitki koruma ürünleri satışları, ürün ve parsel bilgisi dikkate alınarak reçeteli yapılacak. Risk esaslı olarak belirlenen aktif maddeleri içeren ürünler için reçeteler, Bakanlıkça yetkilendirilmiş ziraat mühendisleri tarafından sistem üzerinden E-reçete olarak düzenlenecek. Satışı yapılan ürünler yalnızca yetkili uygulayıcılar tarafından kullanılacak ve uygulama bilgileri sisteme kaydedilecek. Hasat bilgisi (miktar ve tarih) ise üretici tarafından sisteme girilecek. Tüm yetkilendirilmiş kullanıcılar sisteme güvenlik amacıyla SMS doğrulama kodu ile erişecek” açıklamalarında bulundu.