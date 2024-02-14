Tarım Fuarı OSB'de başlıyor

Kayseri Tarım Fuarı, 22-25 Şubat tarihleri arasında Kayseri OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacak.

Atlas Fuarcılık tarafından organize edilen Kayseri Tarım, Hayvancılık, Gıda Fuarı ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı, 19’uncu kez açılacak. Kayseri OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılacak olan fuarda, tarım ve hayvancılık sektöründeki teknolojik gelişmeler ve yenilikler vatandaşlar ile buluşacak.

10:00-20:00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak olan fuarda, Organize Sanayi Bölgesi Tramvay Durağından Kayseri OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’ne her 15 dakikada bir ücretsiz servis kaldırılacak.