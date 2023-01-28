Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

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  • 28.01.2023 09:13
  • Güncelleme: 28.01.2023 09:13
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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 13 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Acıgöl ilçesinden merkeze bağlı Kavak kasabasındaki patates deposunda çalışan işçileri taşıyan Hamza A. yönetimindeki 50 AAR 695 plakalı servis minibüsü; Karacaören mevkiinde yolun buzlanması nedeniyle takla atarak karşı şeride devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri yol üzerinde önlem alırken, yapılan kontrollerde Ayşe E.’nin (44) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 13 kişiyi ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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