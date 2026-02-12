Tarım Kredi'den Kıyma Kampanyası: Kasap Fiyatlarının Yarısına Satış

  • Haberler
Tarım Kredi KOOP Marketler, kendi tesislerinde ürettiği donuk kıyma ürünlerinde indirim kampanyası başlattı. 14 Şubat'tan itibaren raflarda yerini alacak ürünler, piyasa fiyatlarının oldukça altında satışa sunulacak.

Kampanya kapsamında 400 gramlık donuk kıyma 194 liradan, 1 kilogramlık donuk kıyma ise 485 liradan tüketiciyle buluşacak. Kayseri’de kasaplarda kıymanın kilogram fiyatı 800 ile 1000 lira arasında değişirken, Tarım Kredi’nin fiyatları dikkat çekici bir fark ortaya koyuyor.

Tüketiciye Nefes Aldıracak Adım

Tarım Kredi’nin bu hamlesi, özellikle dar gelirli vatandaşlar için önemli bir alternatif oluşturuyor. Kasap fiyatlarının yarısına denk gelen kampanya, hem bütçeleri korumayı hem de yerli üretimi desteklemeyi hedefliyor.

Yerel Üretim, Uygun Fiyat

Tarım Kredi yetkilileri, ürünlerin tamamen kendi tesislerinde üretildiğini vurgulayarak, “Hem kaliteyi hem de uygun fiyatı vatandaşımıza sunuyoruz” mesajını verdi.

 

 

Haber Merkezi

