Tarım sigortalarında yeni düzenleme

Tarım sigortalarında yapılacak yeni düzenlemeyle birlikte don teminatı ve temel sigorta paketi için devlet prim desteği yüzde 70'e çıkarılacak.

Tarım sigortalarında yeni düzenleme

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım sigortalarına ilişkin yeni düzenlemeleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Meyve ve sebzelerde don riskine karşı kapsamın genişletileceğini ifade eden Bakan Yumaklı, hububat ve bakliyatta Köy Bazlı Verim Sigortasının sertifikalı tohumlukları da kapsayacağını, don teminatı ve temel sigorta paketi için devlet prim desteğinin de yüzde 70’e çıkarılacağını belirtti.
Yeni düzenlemeyle birlikte;
Altıntop, limon, mandalina ve portakal ürünlerinde güneş yanıklığı zararı riski teminat altına alınacak. Don nedeniyle ekim-dikim teminatı isteğe bağlı hale getirilecek. Kayısı, şeftali, nektarin, erik, elma, armut, ayva, kiraz ve vişne ürünlerinde hastalık ve bakım koşulları hariç meydana gelen verim kayıpları temel sigorta paketinde teminat altına alınacak. Bunun yanı bu ürünlerde kış donu, teminat başlangıç dönemi gözetilmeksizin kapsama alınacak.
Don teminatında seçenekli muafiyet ve müşterek sigorta dönemi başlatılacak. Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, yeşil ve kırmızı mercimek ile yağlık ayçiçeğinin sertifikalı tohumlukları da teminat altına alınacak.

