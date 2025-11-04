Tarım sigortası olmayan üreticilere toplam 1,7 milyar lira destek ödemesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım sigortası bulunmayan ancak ÇKS’ye kayıtlı üreticilere, önceki ödemelerin devamı olarak 1 milyar 723 milyon lira daha aktarıldığını açıkladı. Bakan Yumaklı, “Tarım sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerimize, önceki ödemelerin devamı olarak 1 milyar 723 milyon TL daha aktarıyoruz. Böylece toplamda 22 milyar 148 milyon TL zirai don desteği üreticilerimizin hesaplarına ulaştırılmış oldu. Zirai don kapsamında üreticilerimize destek ödemelerine devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.