Tarım sigortasında primler ocak ayı sonuna kadar ödenebilecek
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tarım sigortalılarının mahsullerini aldıktan sonra primlerini ödeme imkanına sahip olduğunu duyurdu.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tarım sigortalılarının mahsullerini aldıktan sonra primlerini ödeme imkanına sahip olduğunu duyurdu. SGK tarafından yapılan açıklamada “Tarım sigortalılarımız mahsullerini aldıktan sonra primlerini ödeme kolaylığına sahiptir. Temmuz–Aralık dönemine ait primlerinizi Ocak ayı sonuna kadar ödeyebilirsiniz” ifadelerinde bulunuldu.
“Önce kazan sonra öde” sloganıyla yapılan duyuruda, çiftçilere ödeme kolaylığı sağlandığı vurgulandı.