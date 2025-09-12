  • Haberler
  • Gündem
  • Tarım sigortasında primler ocak ayı sonuna kadar ödenebilecek

Tarım sigortasında primler ocak ayı sonuna kadar ödenebilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tarım sigortalılarının mahsullerini aldıktan sonra primlerini ödeme imkanına sahip olduğunu duyurdu.

Tarım sigortasında primler ocak ayı sonuna kadar ödenebilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tarım sigortalılarının mahsullerini aldıktan sonra primlerini ödeme imkanına sahip olduğunu duyurdu. SGK tarafından yapılan açıklamada “Tarım sigortalılarımız mahsullerini aldıktan sonra primlerini ödeme kolaylığına sahiptir. Temmuz–Aralık dönemine ait primlerinizi Ocak ayı sonuna kadar ödeyebilirsiniz” ifadelerinde bulunuldu.

“Önce kazan sonra öde” sloganıyla yapılan duyuruda, çiftçilere ödeme kolaylığı sağlandığı vurgulandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

11 ve 12 Eylül'ün Yıldönümünde MAZLUMDER'den Çarpıcı Açıklama: 'ABD'den Hesap Sorulsun!'
11 ve 12 Eylül'ün Yıldönümünde MAZLUMDER'den Çarpıcı Açıklama: 'ABD'den Hesap Sorulsun!'
Erciyes Yüksek İrtifa Kampı'na Sporculardan Takdir
Erciyes Yüksek İrtifa Kampı'na Sporculardan Takdir
Kocasinan'da Öğrencilere Kırtasiye Desteği
Kocasinan'da Öğrencilere Kırtasiye Desteği
Kayseri'de DSİ Kavşağı Trafik Sorununa Çözüm İçin Toplantı
Kayseri'de DSİ Kavşağı Trafik Sorununa Çözüm İçin Toplantı
Van Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin, Yahyalı Kaymakamlığı'na atandı
Van Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin, Yahyalı Kaymakamlığı’na atandı
Kayseri GSB ile NNYÜ arasında Üniversite Genç Ofis protokolü imzalandı
Kayseri GSB ile NNYÜ arasında Üniversite Genç Ofis protokolü imzalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!