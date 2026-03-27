“Tarım ve hayvancılığa gençler girebilir ama devamının sağlanması devletimizin elinde”

İş İnsanı Serkan Seyitoğlu, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında İşin Uzmanı programında Modaretör Gülistan Kesik Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.

İş İnsanı Serkan Seyitoğlu, gençlerin tarım ve hayvancılığa girdikten sonra devamının sağlanabilmesi için devlet desteğinin olması gerektiğini belirterek, “Çoğu iş bitebilir, çoğu meslek zamanla teknolojiye yenik düşebilir ama tarım ve hayvancılık kesinlikle ilelebet devam edebilecek bir meslek ve bütün gençlere de tavsiye ediyorum. Tarım ve hayvancılığa rahatlıkla girebilirler ama bu işin devamlılığının sağlanması devletimizin elinde. Devletimizin mera hayvancılığına, yaylacılığa ağırlık vermesi gerekiyor. Beydeğirmeni'nde şu anda devletimiz besicilere yer açtı ama çoğu büyük çaplı besiciler aldı bunu. Kayseri'de 500 hayvan üstü besicilik yapan insanların çoğu oradan aldı. Mahalle olan köylerin köy olarak devam etmesi gerekiyor ki gençler evlerinin olduğu bölgede bu işi yapabilsin. Ama kaldırırsanız o köyleri mahalleye çevirirseniz, belediyelik olursa otomatikman biter” şeklinde konuştu.

‘GENÇLER TARIM VE HAYVANCILIK YAPABİLMEK İÇİN KÖYLERDE BAŞLAMALI’

Gençlerin tarım ve hayvancılığa köylerde başlaması gerektiğini ifade eden İş İnsanı Serkan Seyitoğlu, “Bugün bir çiftliğin maliyeti çok yüksek. Bugün 100 hayvanı koyabileceğiniz bir çiftliğin maliyeti 3,5 milyon lira. 3,5 milyon lira verdiğiniz zaman içine hayvanı nasıl koyacak o genç adam? O yüzden tıkanıyor bir yerde. O yüzden köylerde devam edilmesi gerektiği kanaatindeyim, küçük çaplı yapılacak olan besicilerin de. Büyük firmalar her yerde yapabiliyor. Bugün Beydeğirmeni'nde 5 bin hayvanlık yer yapan var, 2 bin hayvanlık yer yapan var, bunların o gücü var. Ama gençlerin yapabilmesi için öncelikle köylerde başlaması gerekiyor. Belli bir sermaye yükseldikten sonra her yerde yapabilecek duruma gelebilir. Bu bizim 1997 yılında başladığımız serüvenle alakalı bir durum. Biz de ilk zamanlar 20-25 hayvanla başlamıştık. Bugün 700 hayvan kapasiteli çiftlik kurduk. Alttan başlayarak gençler gelebilir, köylerden başlayarak gelebilir” açıklamalarında bulundu.