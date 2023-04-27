Tarım ve Hayvancılığın kalbi bu fuarda atacak

Atlas Fuarcılık tarafından organize edilen Kayseri Tarım, Hayvancılık, Gıda Fuarı ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı’nın 18’incisi açıldı.

Kayseri OSB Fuar Alanı’nda açılan fuara, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mahmut Gürcan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Aday İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Adayı Baki Ersoy, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, Atlas Fuarcılık Genel Müdürü Fevzi Atasagun ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Atlas Fuarcılık Genel Müdürü Fevzi Atasagun, “Biz Kayseri Tarım Fuarını 18 senedir yapıyoruz. Bu fuarı yaparken 30 firmayla başladık, 2-3 bin ziyaretçisi vardı. Eski fuar alanında yapıyorduk ve alanı dolduramıyorduk. Zaman içerisinde fuarımız büyüdü. Daha sonra bina yetmedi ve fuara çadırlarla devam ettik. OSB’miz bu bu fuarı yapınca, artık burada yapıyoruz. Fuarımıza Türkiye genelinden 450 tane firma katılıyor. Biz Kayseri fuarını yaparken Kayseri merkezdi, 80’e yakın ilden de buraya ziyaretçi geliyor. Fuarda tarım ve hayvancılıkla ilgili bütün ekipmanlar sergileniyor. Fuarımıza sabah 10’dan akşam 10’a kadar açık” dedi.

Daha sonra konuşan Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, “Tarım Fuarına 15-20 firma ile başlamıştık. Çok şükür 1’inci olamasak da 2’inci 2’nci sırada bir fuar yapıyoruz. Fuar, teknolojiyle çiftçilerin buluştuğu bir yer. Burada biz bölge çiftçilerine ev sahipliği yapıyoruz. Bizim ticari bir faaliyetimiz yok. Kayseri Tarım Fuarı 17 yıldır bölge çiftçisine ve Türkiye’den gelenlere bir örnek oluyor. İnşallah bölge çiftçimize ve Kayseri’mize hayırlı olur” şeklinde konuştu.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın da, “Hepimiz topraktan geldik, toprakla doyuyoruz ve toprağa gideceğiz. Toprakla devamlı bir yakınlık içerisindeyiz. Dolayısı ile toprağın en yakın aktörü de tarımdır. Tarımsal faaliyetler, ülkelerin vazgeçilemez ekonomik faaliyetleri arasında yer almaktadır. Salgın hastalık sonrasında bozulan tedarik zinciri ve ekonomik dengesizlik, özellikle tarımsal ürünlerde aşırı fiyat artışlarına sebep olmuştur. Hemen akabinde Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş da dünya genelinde tarım ürünleri krizine yol açmıştır. Bu yaşananlar göstermektedir ki, tarımsal faaliyetler üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Bugün açılışını yaptığımız Kayseri Tarım Fuarı ve benzeri fuarlar ülkemizin tarım sektöründeki gelişmesine katkı sunmaktadır. Bu tür fuar organizasyonları sayesinde ülkemizin tarım sektöründeki gelişimi gözler önüne serilmektedir. Kayseri OSB yönetimi olarak, bu tür fuarların sayısının artması için elimizden gelen tüm destekleri sağlamaya devam edeceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Adayı İsmail Özdemir de, “Değişen ve günden güne farklı istikamete konulan küresel şartlar sebebiyle tarımsal faaliyetlerin faaliyetlerin anlam ve önemi giderek artmaktadır. Hem insani sebeplerden hem de tabi sebeplerden olmak üzere var olan bütün etkiler insanlık açısından öncelik arz eden tarımsal faaliyetleri etkilemeye başlamıştır. Bu durum hiç kuşku yok ki yalnızca 21 yüzyılda sınırlı kalmayıp önümüzdeki yüzyıllarda da belki de insanlığın doğası, alışkanlıkları ve elbette ülke politikalarında mutlak surette etkileyecek sonuçlar doğuracaktır. Günümüz gelişmelerine baktığımızda özellikle küresel iklim değişikliğinin vasat bulunması sebebiyle dünyanın hemen her yerinde tarımsal faaliyetler anlamındaki uygulamalar artık kendisini güncelleme mecburiyetine sokmuş bulunmaktadır. ülkemizde iklim değişikliğinden etkilenen bir coğrafyada bulunduğundan Kayseri gibi Anadolu coğrafyasının merkezinde yer alan sanayinin, ticaretin, sağlığın ve diğer hizmetlerle beraber tarımsal faaliyetlerinde hattı zatında merkezi konumunda bulunan şehrimizin de şimdiden bu konuyla alakalı çalışmalar yapması ve var olan çalışmalarda elde edilen tecrübeleri daha ileri bir noktaya taşıyabilmek için üzerinde kafa yorulması önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mahmut Gürcan ise, “Gerçekten geçtiğimiz yıl içinde tarımla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak ciddi adımlar attık. Bu adımlar özellikle Tarım Bakanlığımız ile beraber yapmış olduğumuz çalışmalarda hem çiftçimizin hem de tüketicinin menfaatine birçok adımı attık. Özellikle TMO’nun alımdaki atak davranması, oradaki alışta TMO’ya verilen 1 TL’lik primden dolayı da çok ciddi bir miktarda stokumuz oldu. TMO belki son 20 yılın en güçlü alımını yaptı. Yaklaşık 4.5 milyon ton buğdayı, 1.5 milyon ton arpayı ve 1.5 milyon ton mısır ve yulafı depolarımıza koyduk. Bu sayede hem fiyattaki hızlı artışın önüne geçmiş olduk hem de gıda güvenliğini sağlamış olduk” diye konuştu.