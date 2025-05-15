Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Kayseri'de

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Yumaklı ilk olarak Kayseri Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu Açılış Törenine katıldı ardından Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Kayseri'de

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri’ye geldi. Yumaklı ilk olarak Kayseri Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu Açılış Törenine katıldı ardından da Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i makamında ziyaret etti. Ziyarete AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Mustafa Elitaş ile Kayseri protokolü de katıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Milli kart ile her pazartesi 1 kez ücretsiz biniş
Milli kart ile her pazartesi 1 kez ücretsiz biniş
Galatasaray - Kayserispor maçını hakem Ali Şansalan yönetecek
Galatasaray - Kayserispor maçını hakem Ali Şansalan yönetecek
Ters yönde ilerleyen sürücüye para cezası
Ters yönde ilerleyen sürücüye para cezası
Başkan Büyükkılıç: 'Sel üzerinden şov ya da siyaset yapmaya gerek yok'
Başkan Büyükkılıç: “Sel üzerinden şov ya da siyaset yapmaya gerek yok”
Büyükkılıç: '1 milyar liralık RES projesi ile yılda 250 milyon TL kazanım sağlanacak'
Büyükkılıç: “1 milyar liralık RES projesi ile yılda 250 milyon TL kazanım sağlanacak”
Yazar Osman Gerçek, öğrencilere Kayseri'nin Tarihini anlattı
Yazar Osman Gerçek, öğrencilere Kayseri'nin Tarihini anlattı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!