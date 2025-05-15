Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Kayseri'de

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri’ye geldi. Yumaklı ilk olarak Kayseri Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu Açılış Törenine katıldı ardından da Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i makamında ziyaret etti. Ziyarete AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Mustafa Elitaş ile Kayseri protokolü de katıldı.