Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan çitçilere 349 milyon lira destek ödemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca çitçilere destek ödemeleri gerçekleşti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere toplam 349 milyon lira destek ödemelerinde bulunduklarını duyurdu. Yapılan destek ödemeleri ise şu şekilde: İpek Böceği Yetiştiriciliği Desteği 168 milyon 346 bin 470 lira, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği 100 milyon 475 bin 606 lira, Bireysel Sulama Sistemleri Desteği 74 milyon 76 bin 612 lira, Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Desteği 3 milyon 501 bin 17 lira, Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği 1 milyon 161 bin 257 lira, Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği 957 bin 280 lira ve Mazot ve Gübre Desteği 481 bin 758 lira olmak üzere toplam 349 Milyon lira nakdi destek gerçekleştirildi.