Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 4 milyonu aşkın hayvanın sağlık kontrolleri yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yapılan denetim istatistiklerini paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Kurban Bayramı öncesi 4 milyondan fazla hayvanın sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı:“Hastalıkların yayılmasını önlemek ve hayvansal üretimimizi güvence altına almak için 7/24 görev başındayız. Veteriner hekimlerimiz ve denetim ekiplerimiz tarafından yol kontrol ve denetim istasyonlarımızda Nisan ayı itibarıyla; 36 binden fazla araç titizlikle incelendi, 4 milyonu aşkın hayvanın sevkiyat uygunluğu ve sağlık kontrolleri gerçekleştirildi. Biyogüvenlik standartlarımızı en üst seviyede tutmak, kaçak nakillerin önüne geçmek ve üreticimizin emeğini korumak adına kontrol ağımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz” açıklamasını yaptı.