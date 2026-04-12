Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden 'zirai don' açıklaması

(RHA) – Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, son günlerde etkili olan soğuk hava dalgası sonrası yapılan saha kontrollerine ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, meteorolojik zirai don uyarılarının ardından il genelinde gerçekleştirilen incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

İl ve ilçe müdürlüklerine bağlı teknik personeller tarafından, hafta içi ve hafta sonu tarım arazilerinde yoğun denetimler yapıldığı belirtilen açıklamada, ekiplerin sahada aktif şekilde görev aldığı ifade edildi.
Gerçekleştirilen kontroller neticesinde, zirai don kaynaklı bir zarar tespit edilmediği kaydedildi.
Öte yandan, üreticilerin emeklerinin korunması amacıyla denetim ve kontrollerin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.
 

Haber Merkezi

