Tarım ve Orman İl Müdürü Saklav'dan Kurban Bayramı Öncesi Denetim
Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan sevklerinde alınan tedbirleri yerinde incelemek amacıyla Kayseri Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nda denetimlerde bulundu.
Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Demirbaş ve ilgili Şube Müdürü’nün de katıldığı incelemelerde, kurbanlık hayvan sevklerinin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi, hayvan sağlığı ve vatandaşların güvenli gıdaya erişimi konularında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
Yetkililer, özellikle bayram öncesinde artan hayvan hareketliliğine karşı yol kontrol ve denetim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, hayvan sevklerinde gerekli belgelerin eksiksiz olması gerektiğine dikkat çekti.
