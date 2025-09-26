Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 16 ilçeye bilgilendirme yapıldı

  • Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatlarıyla gerçekleşen Cuma Buluşmaları kapsamında, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kayseri’nin 16 ilçesinde bulunan çiftçilere bilgilendirmede bulundu. Sarız, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Talas, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde; çiftçi kayıt işlemi başvuruları, genel tarım sayımı, tarımsal üretim planlanması ve yeni desteklemeler konusunda bilgilendirme yapıldı.

Haber Merkezi

