Tarıma çok yönlü destek verilecek

Talas Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle, üreticilerin tarımsal faaliyetlerde kazanımlarını artırma başta olmak üzere ürün deseni, verimliliği geliştirme ve eğitim faaliyetleri gibi konularda atılan adımların çoğaltılması kararlaştırıldı.

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  • 22.11.2022 16:53
  • Güncelleme: 22.11.2022 16:54
Tarıma çok yönlü destek verilecek
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Talas Belediyesi başkanlık makamında konuyla ilişkin toplantı düzenlendi. Toplantıya, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Ürker’in yanı sıra her iki kurumdan yetkililer katıldı. Toplantıda Talaslı çiftçilere yönelik tohumdan gübreye, araç gereçten eğitime kadar çeşitli konularda gerçekleştirilen ücretsiz faaliyetlere yenilerinin eklenmesi kararlaştırıldı.  

Toplantıda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, her zaman üreticinin yanında olduklarını söyledi. Yalçın, “Kırsalı kalkındıramayan şehri yönetimiz anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarım ve hayvancılığın özellikle pandemi döneminde bir kez daha önemli olduğunu gördük. Bu kapsamda göreve başladığımız günden beri ilçemizde asli görevimiz olmamasına rağmen çiftçimize her konuda yardımcı olduk, olmaya da devam ediyoruz. Bugün de yaptığımız toplantı sonucunda belediyemiz Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü yetkileri ile Talaslı üreticilerin tarımsal faaliyetlerde kazanımlarını artırmaya, ürün desenini ve verimliliğini geliştirme ile eğitim faaliyetlerini çoğaltmaya yönelik kararlar aldık. Bölgedeki bütün mahallelerimizden toprakların analiz edilmesini kararlaştırdık. Çok yıllık bitki üretimi, bir de tarlalara aynı ürünü arka arkaya ekilmemesi, farklı bitkilerin bir düzen içinde birbirinin peşi sıra ekilmesi uygulamasına vurgu yaptık. Çiftçimizin, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Ürker de, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a ilçedeki tarım ve hayvancılığın gelişmesine yönelik katkılarından dolayı teşekkür etti.

1ha

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