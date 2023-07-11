Tarımdan sonra sinek ilaçlamasında da drone devri

Bu yılın yaz başlangıcında açılışı gerçekleştirilen ve vatandaşların dinlenme ve piknik alanı olarak tercih ettiği ilk adresler arasında yer alan Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı da drone ile ilaçlama uygulamasının ilk yapıldığı yer oldu. Uygulama kapsamında gölet yüzeyi ve çevresi drone ile ilaçlanıyor. Binlerce metrekare alanın dakikalar içinde taranarak ilaçlanmasına imkan tanıyan uygulama ile hem etkin mücadele gerçekleştiriliyor hem de zamandan tasarruf sağlanıyor.

Başta sivrisinek olmak üzere sağlığa ve çevreye zararlı birçok vektörün ilaçlandığı biyolik larvasit uygulamasında insan sağlığına ve doğal ortama zarar vermeyen özel ilaçlar kullanılıyor.