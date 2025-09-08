Tarımsal İşletmelere IPART III Desteği: Toplam 43 Milyon Euro

TKDK'dan IPARD III Programı Kapsamında Yeni Başvuru Çağrısı

TKDK Nevşehir İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz, 9. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar" tedbiri çerçevesinde başvuruların kabul edileceğini açıkladı. Destekler, yapım işleri, makine-ekipman alımları, hizmet ve görünürlük alımları gibi çeşitli alanları kapsıyor.

Desteklenecek Sektörler

İl Koordinatörü Yılmaz, bu çağrı ile desteklenecek sektörleri şu şekilde sıraladı:

- Süt Üreten Tarımsal İşletmeler

- Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler

- Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler

- Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler

Toplamda 81 il için ayrılan destek bütçesi 43.000.000 avro olarak belirlenmişken, destek oranları uygun harcama tutarının %60-75’i arasında değişiyor. Yılmaz, başvuruların toplam destek tutarının bütçeyi aşması durumunda, IPARD Programı'nda belirtilen sıralama kriterlerine göre değerlendirileceğini belirtti.

Başvuru Süreci

Başvurular, 15 Eylül 2025 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlayacak. Online Proje Başvuru Sistemi, 3 Kasım 2025 tarihinde saat 18:00’de kapanacak ve son başvuru tarihi 14 Kasım 2025 olarak belirlendi.

Detaylı bilgiye TKDK'nın resmi internet sitesi olan [www.tkdk.gov.tr](http://www.tkdk.gov.tr) adresinden ulaşılabilir. Ayrıca, TKDK Nevşehir İl Koordinatörlüğü tarafından yapılacak duyurular, [www.nevsehir.tkdk.gov.tr](http://www.nevsehir.tkdk.gov.tr) ve @tkdknevsehir sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilir. Yılmaz, bu çağrı ile ilgili temennilerini dile getirerek, başvuruların ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diledi.