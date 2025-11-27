'Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı' gerçekleştirildi
Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda İl Müdürü Bülent Saklav tarafından sunum yapıldı.
Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ev sahipliğinde; Kayseri Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar başkanlığında Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Talas Kaymakamı İlyas Memiş, Develi Kaymakamı Selim Çomaklı, İl Müdürü Bülent Saklav, DSİ 12. Bölge Müdürü Rahmi Şahin ve üyeler katılım sağladı.
Toplantıda İl Müdürü Bülent Saklav tarafından sunum yapıldı.