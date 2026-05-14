“Tarımsal üretimde büyük tehlike; Çiftçi sayısı azalıyor, yaş ortalaması artıyor…”

Genel Başkan Çelik,14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününün tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve gıda güvenliği için çalışan çiftçilerin emeklerinin onurlandırılması amacıyla her yıl kutlandığını belirterek Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu'nun (IFAP) 14 Mayıs 1946'daki kuruluş günü anısına, 1984'ten beri çeşitli etkinliklerle üreticilerin önemine vurgu yapıldığını söyledi.

Çelik, insanın yaşadığı her yerde çiftçiliğin kadim bir meslek olduğuna dikkat çekerek” Çiftçiliğin hayati önemi ve en değerli ekonomik faaliyeti olma özelliği yüzyıllardan bu yana hiç değişmemiştir ve yüzyıllar geçse de hiçbir zaman değişmeyecektir. İnsanoğlu varlığını sürdürdükçe yok olmayacak tek meslek varsa o da çiftçiliktir. Dolayısıyla insanların çiftçilere olan borcu hiçbir zaman bitmeyecektir.” dedi.

Çiftçiliğin insanlık için oldukça önemli hayati bir uğraş olmasına rağmen tarımın ve dolayısıyla da çiftçilerin birtakım sorunları olduğunu belirten Çelik,” Ülkemizde tarımın ve çiftçiliğin sorunları özellikle girdi maliyetleri karşısında oldukça ağırlaşmış olması yanında çiftçi sayısının giderek azalma eğiliminde olması tarımın geleceği açısından tehlike arz eden bir durumdur. İki binli yılların başında yaklaşık 3 milyon civarında olan kayıtlı çiftçi sayımızın giderek azalarak günümüzde 2 milyon seviyesine gerilemiş olması diğer yandan da çiftçilerimizin milli gelirden, normal bir vatandaşın aldığı payın üçte birini alması konuları öncelikli olarak düşünülmelidir.” İfadelerini kullandı.

Genel Başkan Çelik, çiftçi sayısındaki azalma ile birlikte çiftçilerin yaş ortalamasının yükselmesinin büyük bir problem teşkil ettiğine vurgu yaparak “Kırsal kesimde yaşayan nüfusumuz hızla yaşlanmış ve yaş ortalaması neredeyse 60’a dayanmıştır. Sürdürülebilir tarımsal üretim ve gıda güvencesi açısından en büyük tehlikelerden birisi çiftçilerin yaş ortalamasının artmasıdır. Bunun esas nedeni de ekonomik faktörlerden dolayı genç nüfusun kırsal alandan göç etmesidir. Üretimde kullanılan girdi fiyatlarının yüksek olması ve pazarlama şartları çiftçileri daha zorlu ekonomik koşulların altına sokmaktadır. Bugün itibarıyla gençleri tarımsal faaliyetlere yönlendirecek çeşitli projeler vardır ancak genç çiftçilerimizin sigortalarının devletçe karşılanması ve daha farklı oranlarda destekler ile özendirilmesi sağlanarak tarımsal üretim içerisinde kalmaları sağlanmalıdır.” dedi.

Öte yandan çiftçiliğin devamı için kırsaldan şehirlere göçün bir şekilde önlenmesinin şart olduğunun altını çizen Çelik, özellikle genç çiftçilere yönelik özel destek programları ve hibelerin artırılması ve gençleri tarıma çekebilmek için akıllı tarım uygulamaları yanında tarımda dijitalleşme ve modern teknolojilerin tanıtılmasının teşvik edilmesi gerektiğini ve ayrıca genç çiftçilere asgari gelir koruması ile kalıcı refahın sağlanması konularında orta ve uzun vadeli kesintisiz politikalara ihtiyaç olduğunu söyledi.

TÜRKYED Genel Başkanı Nihat Çelik, üreten ve insanların karnını doyuran çiftçilerin her şeyin en iyisine layık olduklarını belirterek, çiftçilerimizin önümüzdeki yıllarda böylesi günlerini bir bayram havasında mutlu bir şekilde kutlamaları temennilerinde bulundu.