Tarlada 5, tezgahta 25, Ne olacak bu memleketin hali?

 Kayseri'de Kurban Bayramı sonrası pazar tezgâhlarında bazı ürünlerde önceki haftaya göre fiyatlar gerilerken bazı ürünlerde ise yükseldi. Geçen haftaya göre 5 lira artan limon zam şampiyonu oldu. 

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  • 13.07.2023 14:11
  • Güncelleme: 13.07.2023 17:02
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Tarlada 5, tezgahta 25, Ne olacak bu memleketin hali?
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Alışveriş için vatandaşlar semt pazarlarının yolunu tutarken Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanıyor. Tezgahlar yaz sebze-meyveleriyle de renklenirken, bu haftanın sebze-meyve fiyatlarını sizler için derledik. 

Pazar tezgahlarında ürünlerin en ucuz ve en pahalı fiyatlar şu şekilde: Patates 15 lira ile 17,5 lira arası, salatalık 20 lira ile 12,5 arası, kabak 15 lira ile 10 lira arası, biber 20 lira ile 15 lira arası, domates 25 lira ile 20 lira arası, bamya 50 lira ile 35 lira arası, kayısı 50 lira ile 30 lira arası, karpuz (batman) 70 lira ile 60 lira arası, patlıcan 15 lira ile 10 lira arası, soğan 15 lira ile 12,5 lira arası, muz 33 lira ile 30 lira arası, kiraz 30 lira ile 20 lira arası, mantar 50 lira ile 40 lira arası, çilek 35 lira ile 20 lira arası değişen fiyatlarla alıcı buluyor. 

Tezgahlarda limon 15 liradan, kavun 10 liradan, marul 20 liradan, fasulye 35 liradan, maydanoz (3bağ) 20 liradan, yeşil soğan 10 liradan satışa sunuluyor.

1ha

Kayseri Gündem
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