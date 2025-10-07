TARSİM ile Eylül ayında 3 milyar 150 milyon TL tarım sigortası ödendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, doğal afetler ve riskler karşısında üreticilerin emeğini korumaya devam ettiklerini belirterek, eylül ayında Devlet Destekli Tarım Sigortası kapsamında üreticilere toplam 3 milyar 150 milyon TL hasar tazminatı ödemesi yapıldığını açıkladı. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Doğal afetler ve riskler karşısında üreticimizin emeğini koruyoruz. Eylül ayında Devlet Destekli Tarım Sigortası kapsamında üreticilerimize 3 milyar 150 milyon TL hasar tazminatı ödedik. TARSİM ile üreticimizin yanında olmaya, tarımın sigortası olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

TARSİM verilerine göre, 1-30 Eylül tarihleri arasında afetlerden zarar gören üreticilere; Zirai don nedeniyle 1,1 milyar TL, dolu ve fırtına nedeniyle 400 milyon TL, hayvan hayat sigortası branşında 650 milyon TL, Köy Bazlı Verim Sigortası kapsamında 1 milyar TL ödeme yapıldı.