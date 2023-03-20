Tarsus Belediyespor: 1- Kayseri Atletikspor: 3

Kadınlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden Medipax Kayseri Atletikspor, dün deplasmanda oynadığı maçta Tarsus Belediyespor'u 3-1 ile geçerek zirve takibini sürdürdü.

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  • 20.03.2023 09:53
  • Güncelleme: 20.03.2023 09:53
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Tarsus Belediyespor: 1- Kayseri Atletikspor: 3
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kadınlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden Medipax Kayseri Atletikspor, dün deplasmanda oynadığı maçta Tarsus Belediyespor’u 3-1 ile geçerek zirve takibini sürdürdü.

Salon: Mersin Toroslar Spor Salonu

Hakemler: Cenk Kaçamaklı xx, Halil İbrahim Canpolat xx

Tarsus Belediyespor: Simay Orgun x, Veronica Adhiambo x, Tuğçe Atıcı x, Merve Elif Ali x, Mehmet Öztunalı x, Özge Arslanalp x, Beyza Nur Kayaer x, Almina Durovic x, Dilara Yeşil x, Adlin Kaymaz x

Medipax Kayseri Atletikspor: Beyza Dursun xx, Deniz Emrelli xx, Mervenur Oktay xx, Esra İnce xx, Halenur Baytemur xx, Beril Tozlu xx, LEyva Tagle xx, Zeynep Batmaz xx, Şevval Uçar xx

Setler:

1.Set:24-26 (Kayseri Atletikspor lehine)

2.Set:23-25 (Kayseri Atletikspor lehine)

3.Set:25-17 (Tarsuz Belediyespor lehine)

4.Set:18-25 (Kayseri Atletikspor lehine)

Süre:31-29-28-25 (113 dakika)

İHA

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