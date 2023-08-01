Tartışma sokak kavgasına döndü

Nevşehir'de iki aile arasında çıkan ve sokağa taşan kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırdı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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  • 01.08.2023 11:03
  • Güncelleme: 01.08.2023 11:03
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Tartışma sokak kavgasına döndü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de iki aile arasında çıkan ve sokağa taşan kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırdı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Bekdik Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre küfürlü konuşma nedeniyle iki komşu arasında apartman içinde başlayan tartışma sokak kavgasına döndü. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sesi duyan komşuların da karıştığı kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırdı. Kavgada polisin ele geçirdiği tüfek de dikkat çekerken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Kavga da amatör kameraya yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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