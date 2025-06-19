Tartışmalı Paylaşımda Bulunan ERÜ'lü Profesör Açıklık Getirdi: 'Sözlerim Bağlamından Koparıldı'

Zararsız, Doğu Akdeniz'de yürüttüğü uluslararası akademik çalışmalar kapsamında birlikte görev yaptığı İsrailli bilim insanı Prof. Phil’e, “Stay safe Phil, hope peace and relief arrive before long” (Güvende kal Phil, umarım barış ve huzur yakında gelir) mesajını iletti. Paylaşım, bazı çevrelerce eleştirilse de Zararsız, barışı savunan bir yaklaşımla hareket ettiğini belirtti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Zararsız, Prof. Phil’in İsrail hükümetini açıkça eleştiren ve savaş karşıtı tutum sergileyen bir akademisyen olduğunu vurguladı. Mesajın, çok uluslu bilim insanlarının yer aldığı IBS Doğu Akdeniz Topluluğu içindeki dayanışma ve barış odaklı bilimsel etkileşimin bir parçası olduğunu ifade etti.

Zararsız ayrıca, mesajın bağlamından koparılarak çarpıtıldığını, kendisinin İran ve Filistin dahil olmak üzere bölge ülkelerinden akademisyenlerle ortak barış temennileri paylaştığını söyledi. Sosyal medyada Filistin ve Gazze lehine herhangi bir paylaşımda bulunmadığı yönündeki iddiaları da reddetti.