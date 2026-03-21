Tartıştığı eşini öldürmekten aranan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı

Olay günün ilk saatlerinde Kocasinan İlçesi Akin Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre H.A.S. eşi G.S.’yi tabanca ile vurdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri G.S. isimli kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Emniyet görevlileri olayın şüphelisi H.A.S.’ı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

H.A.S.’nin sosyal medya hesabından “Ağanın biri 40 yıl sonra intikam almış acele ettim demiş, intikam aldığı adam 40 yıl diken üstünde yaşamış” yazılı bir paylaşım yaptığı belirtildi.