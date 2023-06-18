Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi, tartıştığı eşinin üzerine kaynar su döktü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sahabiye sokak Ergene sokak üzerinde meydana gelen olayda yabancı uyruklu şahıs; tartıştığı eşinin üzerine kaynar su dökerek yaraladı. Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın daha sonra ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.