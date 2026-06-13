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Tartıştığı eski eşinin annesi ile ablasını bıçakla yaraladı

Kocasinan ilçesinde M.S. isimli şahıs tartıştığı eski eşinin annesi ile ablasını bıçakla yaraladı.

Tartıştığı eski eşinin annesi ile ablasını bıçakla yaraladı

Olay saat 19.00 sıralarında Kocasinan İlçesi Mimarsinan Mahallesi Gökçay Sokakta meydana geldi. İddiaya göre M.S. isimli erkek şahıs eski karısı ve ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu  M.S. eski eşinin annesi Ö.Y. ve ablası Z.Y'yi bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ile kızı ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olaydan sonra kaçan şüpheli M.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Merkezi

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